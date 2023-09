Este dispositivo da Apple ajuda a encontrar mala e até bichinhos fujões

iPhones compatíveis

Modelos com a versão iOS 14.5 ou posterior do sistema operacional da Apple.

A busca precisa, na qual é possível monitorar o quão perto ou longe você está do AirTag que está sendo rastreado. A tela exibe informações detalhadas como: as chaves estão 2 metros à sua esquerda.

O recurso funciona nos modelos abaixo:

iPhones 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhones 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

