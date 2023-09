Mais rápido e imagem em 4K: novo Fire TV Stick chega ao país por R$ 449

No caso do novo Fire TV Stick 4K (2ª geração), ele vem com suporte para redes wi-fi 6 e promete ser ainda mais rápido que a geração anterior.

O produto já está em pré-venda no Brasil por R$ 426,55 (à vista) ou R$ 449 (em até 12 vezes).

O que ele tem de bom?

Uma das principais diferenças promete ser mesmo sua potência: com o suporte para redes wi-fi 6 e processador quad-core atualizado de 1,7 Ghz, a nova versão do Fire TV Stick 4K é até 30% mais rápida do que seu antecessor.

No quesito qualidade de imagem, assim como a geração anterior, o novo Stick oferece resolução 4K Ultra HD com suporte para Dolby Vision, HDR e HDR+, além de HLG.

Já o áudio tem qualidade Dolby Atmos e com outra funcionalidade: conectar-se com dispositivos Echo para saída de áudio de várias caixas de som inteligentes, criando uma experiência imersiva.