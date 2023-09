Motorola lança Moto g84 e g54, celulares 5G acessíveis mas com cara de top

O smartphone consegue produzir imagens mais nítidas ainda em ambientes com baixa luminosidade, como salas escuras, ou durante situações noturnas. Isso ocorre graças à tecnologia Quad Pixel, que combina quatro pixels em um só para combinar as melhores características deles.

No Moto g84, são duas as diferenças. A primeira delas é que uma das câmeras principais tem capacidade de 8 MP (Abertura f/2,2). A outra é que o sensor de 50 MP é capaz de produzir os chamados Ultra Pixels, que mescla nove pixels em um só ao processar as fotos, o que produz imagens bem mais nítidas. Esta última é uma característica emprestada do Moto Razr 40 Ultra, que custa R$ 7.999.

Ambos os aparelhos possuem lente frontal de 16 MP (Abertura f/2,45), já equipada com o Modo Embelezamento, que melhora as imagens automaticamente.

Tela

As telas dos dois celulares têm 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. Mas a do Moto g54 é de IPS, enquanto a do g84 é de Poled e tem taxa de 1.000 nits (unidade de luminosidade) e 1 bilhão de cores.

Bateria

Ambos os celulares possuem bateria de 5.000 mAh, capacidade que geralmente dá autonomia para mais de um dia de uso moderado e longe da tomada. Os dois vêm com carregadores turbo. O que muda é a potência, pois o acessório que acompanha o Moto g54 é de 20 W, enquanto o do Moto g84 é de 33 W.