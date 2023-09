Jornalista joga entrega em motoboy: profissional deve subir em apartamento?

O jornalista Rica Perrone foi alvo de críticas após dizer em entrevista que se irritou com um motoboy do iFood, que não queria ir até a porta do seu apartamento com a entrega, e jogou o alimento no trabalhador.

Após a repercussão, Perrone esclareceu que não brigou com o entregador por ele se recusar a subir, mas por supostamente dizer: "Desce pra pegara a p... da comida".

O fato levantou a seguinte questão: o entregador tem que subir até a porta do cliente ou não?