WhatsApp estreia no Brasil os Canais, que mudam o app como você o conhece

Depois de funcionar abaixo do radar durante três meses em apenas nove países, os Canais do WhatsApp finalmente chegam ao Brasil nesta quarta-feira (13), em um lançamento global que contemplará mais de 150 países. Na largada, os usuários encontrarão espaços verificados de personalidades (Luciano Huck), do governo (Desenrola e do Ministério da Fazenda), esportivas (NBA Brasil) e veículos de imprensa (UOL).

Destinada a permitir que administradores enviem conteúdo a um número ilimitado de pessoas, a função tem potencial de mudar a forma como você se relaciona com o WhatsApp. De cara, ela já mexeu no jeitão do próprio aplicativo funcionar, porque: