Ninguém fez mais que nós para cortar emissão de CO2, diz criador do Waze

Tilt - Estacionar é um problema porque aumenta o tempo que você passa no carro?

Uri Levine - Sim. Se você está procurando uma vaga, isso tem impacto no trânsito em geral. O tempo que você desperdiça nessa busca é muito significativo.

Tilt - O Waze foi criado para o motorista evitar engarrafamentos. Mas, hoje em dia, todo mundo usa. Por isso, há críticas de que o trânsito não acabou, só se deslocou. Você acha que são justas?

Uri Levine - Obviamente há mais engarrafamentos hoje do que quando criamos o Waze. Mas, se as pessoas não estivessem usando o Waze, haveria ainda mais. O que o Waze faz é distribuir o tráfego por outras vias e otimizar o sistema todo.

Tilt - Mas o que precisa ser feito para evitar engarrafamentos? As autoridades não estão usando a tecnologia de forma adequada?

Uri Levine - As autoridades não precisam usar tecnologia, elas precisam usar seu poder de decisão. A natureza do monstro dos engarrafamentos é que o número de passageiros por veículo é muito pequeno. Ocupamos mais espaço do que deveríamos. As autoridades têm o papel de influenciar as pessoas a usar transporte público, oferecendo um sistema muito bom e muito eficiente. É a única coisa que vai mudar drasticamente os engarrafamentos.

Tilt - Mas, em países como o Brasil, que tem problemas com a pobreza, carro não é só uma questão de transporte. É visto como status social. Deveríamos então ver os carros de outra forma?

Uri Levine - Quando escolhem sua opção de mobilidade, as pessoas levam em conta a conveniência, a velocidade e o custo. Se eu só consigo ir da minha casa ao meu trabalho de uma forma, isso é irrelevante. Mas, se há um sistema que me permite ter uma escolha que seja mais conveniente do que usar meu carro, e que seja rápida e mais barata, então eu vou escolher isso.

Uri Levine, cofundador do Waze e Moovit, e autor do livro "Apaixone-se pelo problema, não pela solução" (editora Citadel) Imagem: Divulgação

Tilt - Então o problema está na falta de oferta?

Uri Levine - Vamos pegar São Paulo como exemplo e decretar que metade das vias será usada apenas pelo transporte público e a outra metade pelos carros. O resultado é que a metade usada pelo transporte público estará vazia, com um sistema de transporte muito rápido, que permitirá a você ir a qualquer lugar. Isso é difícil de implementar? É uma decisão difícil, mas é fácil de implementar.