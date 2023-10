Se queremos contribuir para a discussão e talvez mitigar o sofrimento, cuja contabilidade obscena nos recusamos a fazer, precisamos defender a palavra e sua lei mais geral que é o reconhecimento, inclusive o reconhecimento do que não pode ser comparado, nem medido, nem simetrizado: a dor humana.

Redução do Imaginário, reconhecimento do Simbólico e consideração pelo Real, como irredutível ao Simbólico ou ao Imaginário, determinam assim nossa forma de abordar conflitos em geral, e não seria diferente neste caso.

