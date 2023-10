Ora, a novidade nesta conversa não é o retorno aos anos 1960, nem a reedição do espírito de iluminismo terapêutico, como antídoto preventivo contra a barbárie regressiva, como uma espécie de reforma cultural do intelecto, mas a elevação da ciência a uma espécie de tecnologia anônima, que se conforma a ser apenas uma gestora dos saberes.

Percebida como administradora exclusiva, como monopólio das regras de produção de conhecimento e uso legítimo da razão, "A" ciência será odiada pela sua arrogância e por seu desprezo pelas outras formas de racionalidade, ainda que não científicas nestes termos.

Muitas delas são chamadas apenas de pseudociências, como se todo o cosmos universal e toda razão consistisse em substituir o senso comum pela verdadeira ordem de conhecimento, real e científica.

Curiosamente esta soberania da ciência é menosprezada pelas classes mais educadas (que parecem perceber melhor como ela não é exatamente neutra e desinteressada) do que pelas classes populares que ainda acreditam que formas mais elevadas de saber justificam formas elevadas de poder.

Portanto, se queremos que as políticas públicas aceitem, incorporem e levem em conta as melhores evidências científicas precisamos urgentemente tratar não apenas as pseudociências, mas as pseudotecnologias científicas.

Esta ideia de que as práticas humanas, com seus dilemas éticos, com os seus impasses de decisão e escolha, possam ser tratados por teorias "automáticas" que excluem qualquer dúvida ou consideração feita pelos "mortais", torna-se um alvo fácil para o ressentimento cognitivo.