Funeral de Liam Payne será na quarta-feira, dizem jornais britânicos

LONDRES (Reuters) - O funeral do ex-cantor do grupo One Direction Liam Payne, que morreu no mês passado depois de cair de uma varanda em Buenos Aires, deve acontecer na quarta-feira, segundo reportagens na imprensa britânica.

Payne, que se tornou mundialmente famoso com o grupo de música pop One Direction, morreu aos 31 anos, gerando homenagens de fãs ao redor do mundo e levantando dúvidas sobre como ele caiu. Três pessoas foram acusadas em relação à sua morte.

O corpo de Payne foi entregue ao seu pai no início deste mês e transportado de volta para o país em que nasceu, a Inglaterra.