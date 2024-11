Criando no escuro: artistas libaneses lutam para manter a criatividade viva em um país em guerra

Historicamente, o Líbano tem um papel central no cenário artístico do mundo árabe, servindo como um vibrante centro de artes visuais, música e teatro, misturando influências tradicionais e contemporâneas.

Agora, artistas libaneses estão usando seu trabalho como uma válvula de escape para a frustração e o desespero que sentem depois de uma ofensiva israelense que dura um ano e matou mais de 3.200 pessoas, a grande maioria delas desde setembro.

As obras de Aoun são um reflexo direto das crises consecutivas do Líbano. Em 2013, ele começou a coletar poeira de campos de refugiados sírios no Líbano para criar uma série de pinturas em camadas, antes de passar a explorar outros meios.

Agora, diz que a escuridão e a falta de esperança da guerra -- e os destroços deixados pela intensa campanha de bombardeio de Israel no sul e leste do Líbano e nos subúrbios ao sul de Beirute -- reavivaram seu desejo de trabalhar com poeira.

"Ou você para tudo ou continua com o pouco que ainda tem significado", afirmou.

Duas de suas exposições foram canceladas devido à guerra. Embora antes vivesse da renda proveniente de sua arte, agora ele também depende da venda do mel de suas colmeias, que ele havia montado inicialmente como um projeto para criar arte com cera de abelha.