Oasis se reunirá para turnê mundial em 2025

"É isso, está acontecendo", disse a banda no X, anunciando que os ingressos seriam colocados à venda no sábado. O primeiro show será realizado em Cardiff, País de Gales, em julho do próximo ano.

O Oasis disse que fará um total de 14 shows em Cardiff, Manchester - onde a banda foi formada em 1991 -, Londres, Edimburgo e Dublin, na etapa doméstica de uma turnê mundial.

"As armas se calaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado", afirmou a banda em um comunicado em seu site.

O anúncio de terça-feira segue um fim de semana de especulações sobre uma reunião, que a plataforma de streaming de música Spotify disse ter provocado um aumento de 160% no streaming global em um período de duas horas na segunda-feira, em comparação com a semana anterior.

Uma turnê em 2025 marcará o 30º aniversário do segundo álbum do Oasis, "(What's the Story) Morning Glory?", que incluiu os singles "Don't Look Back in Anger" e "Wonderwall".

O lançamento de "Roll with It", do álbum, em agosto de 1995, colocou o Oasis frente a frente com "Country House", do rival Blur, em uma batalha nas paradas de sucesso que foi aproveitada pela mídia. O Blur conquistou o cobiçado primeiro lugar.