Japão finalmente exibe "Oppenheimer", com alerta de gatilho e desconforto em Hiroshima

O vencedor do Oscar de melhor filme, "Oppenheimer", finalmente estreou no Japão nesta sexta-feira, em meio a preocupações sobre como o tema nuclear seria recebido no único país que sofreu com os efeitos da bomba atômica.

O maior vencedor da cerimônia do Oscar no começo do mês, o filme dirigido por Christopher Nolan sobre o físico norte-americano J. Robert Oppenheimer, que liderou a corrida para desenvolver a bomba atômica, arrecadou quase 1 bilhão de dólares na bilheteria mundial.

Mas o Japão havia ficado fora das exibições globais até agora, apesar de ser um grande mercado para Hollywood. Explosões nucleares devastaram as cidades de Hiroshima, no oeste, e Nagasaki, no sul, no fim da Segunda Guerra Mundial, matando mais de 200.000 pessoas.