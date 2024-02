Usuários do TikTok perdem acesso a músicas de Taylor Swift e Billie Eilish

"Nossos acordos com o TikTok expiraram, por causa da recusa do TikTok de pagar apropriadamente os artistas e compositores, protegendo os artistas humanos dos efeitos negativos da IA, e de consertar problemas de segurança para os usuários do TikTok", afirmou um porta-voz da Universal, em comunicado distribuído nesta quinta-feira (1º).

A gravadora está pedindo à rede social que pague a seus artistas uma taxa proporcional à que outras plataformas pagam. Até agora, isso representa apenas 1% da receita total, embora a música seja parte importante da experiência dentro do aplicativo, disse a Universal Music em carta aberta publicada na terça-feira (30).

A empresa também acusou o TikTok de permitir que a plataforma seja "inundada" com canções geradas por inteligência artificial, que dilui o pagamento de royalties para os artistas. A gravadora afirmou ainda que se preocupa com "conteúdos problemáticos", como imagens sexualizadas de Billie Eilish que viralizaram e foram vistas por milhões de pessoas antes de serem removidas por violação das normas da comunidade.

O TikTok se negou nesta quinta-feira a comentar a decisão. Em comunicado anterior, a rede social disse que a Universal Music colocou "a ganância acima dos interesses de seus artistas e compositores". A plataforma de vídeos disse que a gravadora está se distanciando da poderosa verve promocional de sua rede social, que tem alcance de bilhões de usuários.

"O TikTok conseguiu chegar a acordos que colocam o artista em primeiro lugar com todas as outras gravadoras e publishers. Claramente, as ações egoístas da Universal não atendem aos melhores interesses dos artistas, compositores e fãs", disse.