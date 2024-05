Vocalista do The Calling foi sequestrado 2 vezes, uma delas no Brasil

O músico conta que quis tornar a doença em algo positivo. "A benção é que consegui transformar isso tudo em algo positivo, em música. O primeiro single do nosso disco novo chama-se 'Stand Up Now'. Fala literalmente de quando consegui me levantar depois do Parkinson. Não veja a hora das pessoas ouvirem esse disco com muitas músicas incríveis.'

Antes disso, quando estava no auge do sucesso com o The Calling, Alex Band revela que também virou refém no Brasil. "Foi em Florianópolis, em 2008. Acabamos de tocar no show. Aí nossos seguranças contratados tiraram as armas e disseram: 'Queremos cinco mil dólares em espécie'."

A gente disse: 'Não temos dólar em espécie. Pode ser em reais?'. Eles queriam dólar e não deixavam irmos embora, mas achamos uma forma de fugir do camarim em que estávamos presos. Subi uma escadaria, pulei de uma janela e fui parar no teto. Chamei ajuda, a embaixada americana se envolveu e conseguiram tirar os caras da banda. Eles ficaram com os nossos equipamentos, ao invés da gente. E, de fato, acho que receberam os 5 mil dólares para devolver os instrumentos.

A entrevista vai ao ar nesta segunda (6), no The Noite, no SBT.