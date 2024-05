TXT brilha em nova turnê, 'ACT: Promise'; veja como foi o show

Com dois palcos gigantescos e uma estrutura que chama atenção pela grandiosidade, os integrantes estavam todos morenos (algo consideravelmente no k-pop, onde sempre tem alguém com cabelo descolorido). Soobin inclusive comentou: "Sim, eu pintei meu cabelo". Em seguida Taehyun soltou o gogó e deu o spoiler da próxima canção: "I know I love you".

Uma performance memorável de 'Sugar rush ride'

Ainda nesse segmento temos um dos grandes momentos do show que é a versão tradicional de "Sugar rush ride", com o grupo usando vestimentas típicas e dançando com leques, além de um instrumental refinado revisitando as origens. Muitos dançarinos participam da performance, que parece fazer parte de uma abertura de Olimpíadas.

O segundo VCR abre o segundo ato, intitulado "The reality" (A realidade). A primeira troca de roupas é marcada pelo visual "jock", estudante de colégio norte-americano, com jaquetas brancas e azuis e detalhes brilhosos que lembram que eles não são estudantes e sim ídolos de um dos maiores grupos de k-pop da atualidade. Com "Chasing the feeling", adentramos uma parte mais relaxada do setlist com "Magic" e um versão stadium anthem de "New rules", meio High School Mad Max; insanos e jovens.

Hueningkai, com a lighstick nova da não, ensina o público a criar uma "onda" de cores. E logo depois temos uma parte mais confortável do show com eles sorrindo enquanto apresentam "Ghosting", uma música bastante adorada pelas moas.

Nessa altura do show o grupo já está bem mais solto no palco, conversando com os fãs e pedindo para que cantem mais alto. Beomgyu claramente não quer ver ninguém parado em "Thursday's child". Após uma sequência de muita movimentação no palco, Soobin e Yeonjun saem para que a primeira unit da noite se apresente: Beomgyu, Taehyun e Hueningkai apresentam de forma inédita ao vivo "Quarter life", presente no último lançamento do grupo.