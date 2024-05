Yas: Energia e disposição de Madonna são um golpe certeiro no etarismo

No sábado (4), Madonna, 65, fez um show histórico para mais de 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana, criticado por alguns pela predominância da sensualidade. Durante a apresentação, a cantora simulou sexo oral com seus bailarinos e beijou uma outra bailarina que estava fazendo topless, entre outras ousadias.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, lembrou que nada do que foi visto no palco carioca é novidade nas performances da popstar. "Tudo o que a Madonna fez ali no palco condiz com a carreira dela. Estamos falando de alguém que, em mais de 40 anos de carreira, sempre trabalhou em quebrar esses tabus que o conservadorismo teima em trazer de volta."

Yas criticou o moralismo de quem exige uma postura mais 'recatada' de Madonna simplesmente pela idade de cantora. "Boa parte das pessoas não entendem que uma mulher de 65 anos pode ser, deve ser e é sexualmente ativa. A Madonna não é uma depravada, é uma mulher de 65 anos que transa. Na cabeça dessa galera, dos 40 em diante a mulher já está com o pé na cova."