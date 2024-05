MC Ryan explica ostentação nas redes: 'Mostrar que estamos vencendo'

Tem vários moleques que estão por um triz de escolher um caminho errado. Vê a família passando dificuldade, o chefe humilhando, o filho querendo comer um iogurte, uma bolacha... acaba entrando para o crime, traz dinheiro rápido, mas é uma ilusão. Dinheiro vem e vai fácil. MC Ryan

Merecimento. "Se um artista ficou gigante, bem posicionado e é brabo, merece ter um carro, deixar a família bem. A gente do funk merece tudo o que a gente conquistou."

Mudança no funk. "Antigamente, só os americanos, tipo Chris Brown, tinham essa vida. Um menino da favela ter Lamborghini? Mansão? A gente está fazendo isso virar realidade. O funk também está mudando muito, cada protagonista tem sua cereja e leva o movimento para frente."

Referência. "Gosto de falar do Dani [MC Daniel] porque o tenho como referência. Ele tá no Dança dos Famosos, nunca teve um MC. Ele está abrindo as portas."

Próximos passos. "Quero chegar muito longe, não só ficar na carreira de MC, quero ser ator. Recebi um convite para fazer uma novela e vou gravar um filme. Estarei em 'Hotel Cativeiro' com a Vanessa Giácomo, vamos gravar daqui a dois meses. Início de um sonho, imagina se der certo? Quero entrar para televisão, ser um moleque amado nas telas, atuar bem. Também quero criar minha filha. Sou um cara realizado materialmente."