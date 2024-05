Dieguinho: Não faz sentido 'rivalizar' show de Madonna com tragédia no RS

Para Dieguinho, não faz sentido criar esse antagonismo entre dois acontecimentos que pouca relação têm um com o outro. "Se, ao invés de rivalizar as duas situações, somássemos as forças, estaríamos ajudando muito mais gente do que ao criticar uma situação que já estava programada há anos e que infelizmente acabou coincidindo com toda essa questão do Rio Grande do Sul."

Dieguinho: Expectativa sobre rompimento pode favorecer documentário de Davi

Davi Brito, 21, usou as redes sociais para convidar seus milhões de seguidores a assistir ao documentário "Davi: Um Cara Comum da Bahia", que será lançado nesta quarta-feira (8) no Globoplay.

Para Dieguinho Schueng, o grande trunfo da produção é pegar carona no interesse geral em torno da separação entre o rapaz e Mani Reggo, 41. "O grande episódio que talvez chame a atenção e atraia as pessoas a assistir é vê-lo falar do rompimento com a Mani. O povo está muito mais curioso para saber o que ele tem a dizer [sobre o assunto] e como essa história vai ser contada no documentário."