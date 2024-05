Festival Turá anuncia adiamento do evento em Porto Alegre diante das chuvas

Segundo o festival, a prioridade, neste momento, é na união para ampliar as possibilidades de atendimento às famílias atingidas. "O Turá está doando o equivalente a quatro toneladas de mantimentos ao Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, nosso parceiro no ingresso solidário, e todos os recursos serão destinados à população atingida pelos estragos das chuvas".

De acordo com o evento, agora, eles vão seguir estruturando as niciativas com a missão de misturar para ajudar.

O festival informou que se comprometem a anunciar, assim que possível, uma nova data para o nosso reencontro. "Todos os ingressos já adquiridos para o festival seguirão válidos, sem necessidade de troca. Em caso de dúvidas, acesse: ticketsforfun.com.br/contato".