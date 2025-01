Globo anuncia bot do 'BBB 25'; entenda as funcionalidades

A próxima funcionalidade é a lista de participantes, em que é possível ver todos os brothers e sisters que estão na casa. Você consegue visualizar se fazem parte do camarote ou do grupo pipoca, e caso clique em um deles, você também pode ver detalhes como a dupla com quem entrou, a profissão, de onde veio, a idade e o signo de cada um.

Atualizações diárias

Através das atualizações, você receberá um ou mais resumos do que ocorreu durante a madrugada ou durante o dia, em formato escrito.

Dicionário BBB

A opção mostra todas as expressões e dinâmicas utilizadas no reality, como Anjo, Castigo do Monstro e o Na Mira do Líder, por exemplo. É possível, assim, compreender o que será realizado no programa durante o anúncio da agenda semanal. Você também pode conferir explicações sobre as estalecas, moedas fictícias do BBB, ou os dummies, personagens fantasiados que ajudam nas provas e dinâmicas.

Figurinhas/Wallpaper