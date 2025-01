Masp amplia período de funcionamento e anuncia gratuidade às sextas-feiras

Os ingressos devem ser obtidos no site da instituição. A ação é patrocinada pela B3, a bolsa de valores brasileira.

A nova gratuidade, no entanto, em nada altera o funcionamento dos demais dias no museu.

O Masp continua a ser gratuito às terças-feiras.

O novo prédio do museu, que tem previsão de ser inaugurado em abril deste ano, também será contemplado pela nova política.

Com 14 andares e 7.821 m², o edifício, localizado ao lado do Masp, vai se chamar Pietro Maria Bardi, em homenagem ao primeiro diretor artístico do museu.

Já a atual sede passará a se chamar Lina Bo Bardi, tributo à arquiteta que projetou o edifício considerado um marco urbanístico da cidade.