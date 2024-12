Karabtchevsky faz o público dançar valsa na Cinelândia em concerto de celebração de 90 anos

Estimulando a participação do público, o maestro pediu palmas e até mesmo um backing vocal improvisado. Na Valsa do Imperador, de Strauss, ele convocou a plateia para dançar em frente ao palco.

Uma composição de Heitor Villa-Lobos, claro, não poderia faltar no repertório do maestro que se tornou um verdadeiro embaixador da obra do brasileiro em suas apresentações no exterior.

Em 2018, à frente da Osesp, Karabitchevsky gravou as 11 sinfonias de Villa-Lobos, um trabalho que incluiu ainda a reconstituição das partituras daquele que é considerado o maior compositor brasileiro.

Sob muitos aplausos da multidão reunida na principal praça do Centro do Rio, a orquestra tocou O Trenzinho do Caipira, uma das composições mais conhecidas de Villa-Lobos. A Petrobras Sinfônica apresentou ainda, sob a regência do maestro, duas das composições mas conhecidas do natalino O quebra-nozes, de Tchaikovsky, e encerrou o espetáculo com Abertura 1812, também de Tchaikovsky.

"Eu vim aqui só para chorar e agradecer", afirmou, visivelmente emocionado, o médico Victor de Souza, de 54 anos, que foi à Cinelândia na noite de uma sexta-feira chuvosa para prestigiar os 90 anos de Karabtchevsky - 70 deles dedicados à música.

O maestro é diretor artístico da Petrobras Sinfônica desde 2004 - ela foi criada há 49 anos e conta com 74 músicos - e, desde 2011, também do Instituto Baccarelli, em São Paulo, um projeto social na comunidade de Heliópolis, que reúne 1.500 alunos, distribuídos entre cinco orquestras e 17 corais.