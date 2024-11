Quem estará no especial de Natal de Sabrina Carpenter da Netflix? Veja duetos e o trailer

Após se tornar uma das cantoras que mais fizeram sucesso em 2024, a cantora Sabrina Carpenter coroa seu fim do ano estrelando um especial de Natal da Netflix. A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, que estreia na plataforma de streaming no dia 6 de dezembro, terá participações especiais de outras grandes cantoras que marcaram o ano.

Na terça-feira, 19, a Netflix divulgou o trailer do programa e mostrou os nomes que farão duetos com Sabrina. As artistas Chappell Roan, que fez sucesso com seu álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, Tyla, do hit Water, Shania Twain, cantora de Man! I Feel Like a Woman!, e Kali Uchis, de Telepatía, se apresentarão no especial natalino.

A atração ainda terá esquetes de humor com a participação de comediantes. Nomes como Nico Hiraga, Quinta Brunson e Cara Delevingne também farão aparições no programa.

Sabrina deve cantar clássicos de Natal, além de músicas do álbum Fruitcake, lançado por ela no ano passado. Seu último disco, Short n’ Sweet, disponibilizado em agosto, é um dos indicados ao Grammy 2025 de álbum do ano.