Mariana Rios abre jogo sobre ser mãe tentante: 'Não foi fácil expor'

Mariana Rios, 39, relata experiência como mãe tentante e desafios do processo para engravidar.

O que aconteceu

Atriz falou sobre compartilhar suas vivências como mãe tentante. "Se tivesse dado certo aquilo que queria tempos atrás, esse movimento tão poderoso talvez não estivesse acontecendo. Mas não foi uma decisão fácil expor isso. Só comecei a falar pela necessidade de tirar aquilo de dentro de mim, de me curar e de não adoecer. Acredito que todos viemos ao mundo para utilizar os nossos dons em favor e para o crescimento do outro, não só de nós mesmos", disse à Quem.

Artista revelou que soube mais sobre fertilização in vitro e congelamento de óvulos quando decidiu procurar sobre os temas. "Quando aquilo não está no seu foco, você não pesquisa, não olha com cuidado para aquilo. Passei a pesquisar as coisas quando precisei realmente (...). A gente é educado a prevenir filhos e não a fazer o planejamento familiar. Essa parte reprodutiva da mulher não dança mais conforme a música, como antigamente, pela questão da idade."