Rock in Rio 2024: pré-venda começa nesta terça; veja valores e como comprar

Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm desconto de 15% na compra do ingresso (desconto não cumulativo com a meia-entrada ou com outros descontos) e parcelamento em até 8x sem juros. Nos demais cartões aceitos, o pagamento poderá ser feito em até 6x sem juros.

Não é preciso optar por entrega de bilhetes. O ingresso é de formato exclusivamente digital.

Rock in Rio 2024

- 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro

- Atrações confirmadas: Katy Perry, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Mariah Carey, Cyndi Lauper e outros.

- Cidade do Rock (Parque Olímpico - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ)