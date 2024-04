Gaby Amarantos rebate Marina Lima após ausência de artista do Norte no RIR

Gaby Amarantos, 45, rebateu Marina Lima, 68, após desabafar sobre a ausência de artistas do Norte no Rock In Rio. Nesta segunda-feira (29), o festival anunciou que o dia 21 de setembro será composto de shows de cantores e bandas brasileiras.

O que aconteceu

Tudo começou quando Gaby foi comentar um desabafo de Fafá de Belém, que comentou sobre a exclusão de artistas do Norte no "Dia Brasil". "Querem ouvir nossa música mas não querem nos levar para cantar lá?", questionou a cantora.

Então, Marina respondeu a paraense e falou para não ligar para eles e diz que não foi chamada também. "Queridas, eu nunca sequer fui convidada para cantar lá. Que se f*da eles", declarou.