Premiado diretor Mohammad Rasoulof é condenado a oito anos de prisão no Irã

O diretor de cinema Mohammad Rasoulof, que venceu o Urso de Ouro em 2020 por There Is No Evil, foi condenado a oito anos de prisão e flagelação por crimes contra a segurança nacional no Irã.

A informação foi confirmada por seu advogado na última quarta-feira, 8. No X (antigo Twitter), Babak Paknia alegou que um tribunal iraniano considerou os filmes e documentários de Rasoulf como "exemplos de conluio com a intenção de cometer um crime contra a segurança do país".

Aém disso, o diretor também teve sua propriedade confiscada e terá de pagar uma multa não especificada.