Vesti o cintaralho e fui a ativa da noite num ménage com dois homens

Sou casada há 6 anos com um homem 12 anos mais velho, e desde o começo nossa relação é bastante aberta com relação a sexo. Somos oficialmente monogâmicos, mas frequentamos swing e já fizemos sexo a três, sempre com outra mulher, ou a quatro, com outro casal. Mas nunca tinha rolado um ménage com meu marido e outro homem. O que poderia ser mais uma história de mulher submissa e dupla penetração se desdobrou de uma maneira nem diferente: eu queria ser a ativa e praticar pegging pela primeira vez.

Comecei a ler e a procurar vídeos sobre a prática depois de assistir a "Deadpool" - ver a personagem da Morena Baccarin com um cintaralho, mesmo numa cena muito rápida, me deu tesão. Confesso que nos vídeos achei tudo estranho, tendo sido criada em meio aos tabus que envolvem a nossa sociedade patriarcal.

Os conteúdos são muito voltados ao sadomasoquismo, e não era isso o que eu tinha em mente. Foram os vídeos amadores e horas em grupos do Reddit que me ajudaram a entender o pegging como nada mais que uma prática de sexo heterossexual, e fui me interessando cada vez mais. A parte difícil seria convencer o meu marido a se abrir — literalmente — para receber sexo anal.