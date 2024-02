No 1º mamódromo de SP, gays se ajoelham e rezam em pirocas desconhecidas

Com cabelo black power, terço tatuado no peito e tribal no braço, ele me conta que fez muitos amigos ali, gente que, assim como ele, gosta de aproveitar os drinques baratos e a chance de um papo legal.

Uma dessas amizades é Fabrício. Usando boné em local sem qualquer nesga de sol, ele diz ter 29 anos e trabalhar como consultor de vendas. Fabrício vai fazer o caminho inverso do amigo: "Vou sair daqui 4h da manhã. A coisa agita a partir das 18h".

Tudo dentro de uma sauna gay é dúbio. Nomes, profissões, tipo de cartão de banco não importam pra ninguém. Relembro isso quando tento conversar com rapaz branco de cabelos bem pretos que parece estar em outra dimensão. Ao me dar boa tarde e já começar a passar a mão no meu ombro e no meu peito, me senti no direito de perguntar seu nome.

"Doesn't matter... Doesn't matter... Pode chamar de Gabs."

Quando digo que não estou ali pra sexo, ele logo pula fora e fica imóvel, voltando ao mundinho de introspecções. Decido então me embrenhar no labirinto do segundo andar e ver os preparos para inauguração do "mamódromo".

O labirinto