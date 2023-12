Melhor transa de acompanhante 50+ teve papai e mamãe e chupadas por trás

A gente começou a se pegar e acabou na cama, sem planejar. Ele me pegou de jeito, me fez gozar. Mexeu com a minha cabeça e a minha trajetória de um jeito que eu nunca achei possível.

Ele me colocou de quatro e me chupou por trás, algo que ninguém nunca tinha feito antes. Eu não gozo com penetração, então aquele oral me levou a outro patamar de prazer e entrega.

A transa progrediu e rolou de tudo: mais oral, meu e dele, fio-terra, até papai e mamãe: tudo sem contar o tempo, como rola em um programa normal, e extrapolando todas as fronteiras profissionais.

Foi de longe o orgasmo mais intenso que eu já senti.

É engraçado como essa transa ficou marcada em meio a outros tantos encontros sexuais que tive e tenho.

Foi a partir daquele momento que minha chave virou e percebi que podia curtir as minhas sessões de um jeito diferente, me permitindo curtir e, se rolasse, gozar.