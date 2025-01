Baixinho ressurge para matar charada inacreditável em 'Volta por Cima'

Violeta (Isabel Teixeira) vê foto de Baixinho (Rodrigo García) e Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

Também nesta quarta-feira: Roxelle se oferece para confortar Madalena. Jô comenta com Cacá sobre as investidas de Gerson em Roxelle. Osmar se surpreende ao descobrir que Chico está treinando para ser capanga. J

ão é escolhido para representar sua empresa no Congresso de Diversidade e Inclusão Corporativa. Neuza e Roxelle implicam com Gigi por causa de Bernardo. Roxelle enfrenta Gerson. Belisa pensa em Rodolfo. Os capangas de Gerson fotografam Yuki com Bernardo. Madalena confronta Chico sobre a ocupação que deseja ter.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.