Ilhados com a Sogra: Andressa revela se ainda está casada com Henrique

Andressa Araújo, participante do Ilhados com a Sogra 2 (Netflix), falou sobre o status de seu relacionamento com Henrique, e afirmou que eles seguem juntos.

O que aconteceu

Andressa explicou que eles estão juntos, mas têm seus próprios compromissos. "A gente é um casal, mas a gente tem uma vida social individual. Eu tenho os meus compromissos e mozão tem os compromissos dele.

Ela ainda negou qualquer relação amorosa entre Henrique e Larissa, também participante do reality. "A Lari veio pro Rio, eu já tinha essa viagem marcada. Ele ficou muito amigo da Lari e está tudo bem eles estarem super juntos e grudados".