Jessica Alves cancela participações em TV nos EUA após posse de Trump

Jessica Alves, 41, cancelou todas as suas participações em programas de TV após a posse de Donald Trump como presidente do país.

O que aconteceu

De acordo com a influenciadora, ela tomou a decisão por medo e às incertezas do novo governo. Antes de se assumir como mulher trans, Jessica Alves era conhecida no show business mundial como Ken Humano.

Segundo o Daily Mail, a modelo já passou por mais de 100 procedimentos estéticos e investiu milhões de reais nas transformações corporais. "É com o coração pesado que tomei a decisão de cancelar minhas futuras aparições na televisão nos Estados Unidos. Tenho acompanhado de perto os eventos desde a posse de Donald Trump como presidente e estou horrorizada com as medidas que estão sendo tomadas para marginalizar minorias. Os ataques da nova administração às pessoas transgênero, em particular, têm um impacto direto em tantos dos meus colegas e amigos", lamentou ela em suas redes sociais.