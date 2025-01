Mércia pode ser traída pelo homem que menos imagina em 'Mania de Você'

Viola pede que Volney traia sua esposa. "Eu preciso que você faça o que faz de melhor. nvada o computador dela, o celular, seja lá o que for. Aquela bruaca tem que ter algum podre, alguma fraqueza... Todo mundo tem!", fala.

O irmão de Diana (Vanessa Buena) questiona a filha de Marcel (Bukassa Kabengele) sobre suas dúvidas a respeito de Mércia. "Então agora você tá com medinho que a Mércia te prejudique. Mas vamos ao que interessa, o que você tem de concreto, concreto mesmo, para me oferecer? Até agora foram só promessas", pergunta.

A amada de Rudá (Nicolas Prattes) se mostra decidida em continuar com seu plano de vingança. "Consegui o Voilà Violeta de volta, não consegui? Já me infiltrei novamente na rotina do Mavi e da Luma... Como você mesmo diz, o Mavi tá na minha mão.. o restante é questão de tempo", responde a jovem.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.