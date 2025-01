Jade Picon exibe barriga tanquinho de biquíni: 'Simplesmente surreal'

Jade Picon, 23, encantou os seguidores ao exibir a barriga tanquinho durante as férias em Fernando de Noronha.

O que aconteceu

Picon posou para fotos na ilha no domingo (12). Nas imagens, a influenciadora surge com um biquíni marrom e um body chain dourado, com chapéu de palha e saia de tricô, mas o que roubou a cena foi seu físico.

A influenciadora provou que está com os exercícios físicos em dia ao exibir os "gominhos" na barriga tanquinho. "Venha dar um passeio no lado selvagem", legendou a famosa.