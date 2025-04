'Garota do Momento': Doença será capaz de mudar futuro de Lígia e Raimundo

No capítulo desta quinta-feira (3) de "Garota do Momento" (Globo), Raimundo (Danton Mello) confessa a Alfredo (Eduardo Sterblitch) que se preocupa com a saúde de Lígia (Palomma Duarte).

No mesmo dia, a cantora passa mal e pede ajuda a Raimundo. Sensibilizado, o publicitário vai se se aproximar da ex-mulher e os dois perceberão que ainda nutrem uma paixão um pelo outro.