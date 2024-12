Liam Payne: quem são os 5 acusados pela morte e quais penas podem receber?

Mensagens incriminaram o garçom. No celular do cantor, foi encontrada uma conversa com Paiz nesse mesmo dia, em que o garçom manda fotos de diferentes quantidades de cocaína e Payne diz que vai pedir um táxi para ir buscar a droga. Paiz afirma que não é traficante e que não recebeu dinheiro em nenhuma das ocasiões.

Ele foi acusado de fornecimento de entorpecentes. Pela lei argentina, a sentença para o crime varia entre 4 e 15 anos de prisão. Braian tem 24 horas úteis para se apresentar às autoridades.

Ezequiel Pereyra

Ele era funcionário do hotel CasaSur, onde Liam morreu. Segundo o Infobae, o homem de 21 anos foi suspenso por 30 dias por fornecer drogas a um hóspede.

Mensagens atestam que Ezequiel vendeu drogas a Liam nos dias 15 e 16 de outubro. No dia 15, Liam comprou cocaína dele às 7h25 da manhã. No dia seguinte (o dia em que morreu), às 15h47, o cantor entrou em contato novamente pedindo "sete gramas a mais do que ontem", e transferiu US$ 100 a Ezequiel. Ele recebeu a droga no elevador do hotel.

Assim como Braian Paiz, ele pode enfrentar até 15 anos na prisão. Acusado de fornecimento de entorpecentes, ele tem 24 horas úteis para se apresentar às autoridades.