Rodrigo Sant'anna diz que diminuiu procedimentos: 'Harmonizado consciente'

Rodrigo Sant'anna, 43, disse não se incomodar com as críticas pelo excesso de procedimentos no rosto, mas admitiu que reduziu a quantidade de intervenções estéticas.

O que aconteceu

Sant'anna afirmou que não tem problema em se submeter a procedimentos estéticos. "Eu já diminuí minha harmonização. Agora sou um harmonizado consciente. Eu não tenho a menor questão com procedimento estético. Eu acho incrível e faço tudo", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Em relação às críticas, o humorista destacou que as pessoas vão opinar independente de ele fazer as intervenções ou não, embora ele opte por não rebater os comentários maldosos. "O tempo inteiro estamos lidando com crítica e opinião, então, acho que temos que fazer do jeito que tem que ser. Eu tento viver essa verdade, apesar de algumas críticas ainda chegarem a um lugar de: 'Opa, não precisava disso'. Não sou de responder crítica na internet e me colocando em polêmica".