Preta Gil está acordada e conversando, mas segue na UTI, diz boletim médico

Preta Gil, 50, segue internada na Unidade de Terapia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser submetida a cirurgia para a retirada de tumores — o procedimento faz parte do tratamento contra câncer no intestino.

O que aconteceu

A assessoria da cantora emitiu um novo boletim no início da tarde desta segunda (23). "A paciente encontra-se estável, acordada e conversando. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)."