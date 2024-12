Eliezer alerta sobre golpe com sua imagem e de Viih Tube: 'Tomem cuidado'

Eliezer, 34, fez um alerta aos seus seguidores sobre um golpe usando a sua imagem da esposa, Viih Tube, 24.

O que aconteceu

O ex-BBB descobriu que estão usando a sua imagem e a da também ex-BBB, para pedir dinheiro em prol do filho, Ravi. "Estão usando os nossos vídeos dos relatos do que aconteceu com o nosso filho, a minha imagem, a imagem da Viih e estão colocando inteligência artificial, estão usando a nossa voz, a nossa imagem."

Eliezer disse que os golpistas estão pedindo dinheiro como se fossem ele. "Estão usando nossos vídeos dos relatos do que aconteceu com o Ravi e alterando com inteligência artificial nossa fala para pedir dinheiro em várias vaquinhas pela internet. Nós nunca pedimos dinheiro a ninguém."