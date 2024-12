Não foi a 1ª vez: Globo e SBT já se uniram antes de Patrícia com Huck

O mesmo foi visto por quem assistia ao SBT naquele momento. "Acho que o Brasil inteiro nunca imaginou um momento como esse", disse Gugu.

O encontro ocorreu durante uma campanha publicitária. O crossover durou pouco mais de três minutos, em que eles anunciaram as regras de uma promoção.

Homenagem a Silvio Santos

Patrícia Abravanel subiu ao palco do "Melhores do Ano 2024", no Domingão com Huck, para receber uma homenagem ao pai. Huck chamou a iniciativa de um "exercício de respeito" antes de apresentar a edição 2024 da premiação global.

O momento aconteceu na noite deste domingo (15) e contou com uma ação inédita de transmissão simultânea entre a Globo e o SBT. "Boa noite, que alegria. Que acolhimento. Quanto amor. Quanta gente maravilhosa. A gente tem a mesma missão que é levar alegria a milhões de brasileiros", disse Patrícia após ser chamada ao palco por Huck