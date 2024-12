Como surgiu o Senninha? Ayrton bancou projeto e tinha planos ambiciosos

O Ayrton Senna tinha mais coisas para falar que todo mundo. Ele se manifestava, tinha as ideias dele, todas essas frases que a gente vê hoje, ele já tinha isso aplicado na vida dele. Essa coisa da disciplina, de ir para frente. Pensando nisso, o Ayrton era uma escolha muito mais enriquecedora, não tinha outra.

Ridaut Dias Jr.

Senna bancou a criação do projeto

Uma vez que o desenho estava pronto era necessário chegar até as mãos de Ayrton Senna. Neste meio-tempo, a porta de entrada foi o pai do piloto: Milton da Silva. Se o seu Miltão, como o pai do tricampeão era conhecido, num primeiro momento ponderou em relação ao personagem, Senna teve convicção de que era positivo.

"O Ayrton desde o começo deu apoio total. Ele abraçou esse projeto de uma forma que eu fiquei até impressionado", diz Ridaut. "Ele adorou na hora e falou: 'Nossa, eu estava procurando alguma coisa para ter contato com as crianças, que eu pudesse voltar um pouco do carinho que eu recebo das crianças, devolver isso para as crianças, para o Brasil', completa Rogério.

Aproximação com o público infantil era o chamariz. Senna queria comunicar seus valores e mensagens para as crianças. E acreditava que essa missão poderia ser cumprida com êxito com o personagem.