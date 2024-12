Príncipe Harry diz que não deixará os EUA e descarta retorno à Família Real

O príncipe Harry afirmou que não pretende deixar de morar nos Estados Unidos e retornar à Família Real, no Reino Unido, com a esposa, Megan Markle, e os filhos.

O que aconteceu

Harry disse que os Estados Unidos é o local ideal para criar os filhos. "Gosto muito de viver aqui e de criar os meus filhos neste país. Eu, definitivamente, não conseguiria a mesma coisa com eles morando no Reino Unido", declarou ele durante participação no DealBook Summit, na quarta-feira (4).

No evento, Harry também negou os rumores de crise no casamento com Markle. Segundo a revista People, um jornalista abordou as especulações e perguntou por que ele e Meghan não têm aparecido juntos em eventos, e o príncipe respondeu com bom humor. "[Estou aqui] porque você me convidou, você deveria saber disso".