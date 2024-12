Paquera e agressão: cenas com Basílio e Lígia reviram 'Garota do Momento'

No capítulo desta segunda-feira (2) de "Garota do Momento" (Globo), uma grande armação de Maristela (Lilia Cabral) atingirá diversos personagens.

Ela dará um jantar em homenagem a Beatriz (Duda Santos) e Basílio (Cauê Campos) fingirá interesse em Lígia (Palomma Duarte). Tudo faz parte do plano ardiloso de Maristela separar Beto (Pedro Novaes) de Beatriz.

Basílio comentará com Beto que gostou muito de sua mãe. O rapaz não aceitará a audácia do rival e partirá para a agressão. Em seguida, Beto deixa o jantar e Beatriz fica sozinha no local.