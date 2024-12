Mani Reggo mostra resultado de procedimentos estéticos: 'Mudança de vida'

Mani Reggo compartilha vídeo com resultado de cirurgias Imagem: Reprodução/Instagram

Recentemente, a assessoria de Mani Reggo negou que ela tenha sofrido uma derrota inicial no processo que move pelo reconhecimento de sua união estável com Davi Brito. "A notícia veiculada é inverídica. A empresária Mani Rego repudia a divulgação de dados e documentos do processo que tramita em segredo de Justiça, acrescentando que a notícia veiculada vem causando prejuízo ao seu nome e a sua imagem, haja vista tratar-se de informação falsa.", informou a nota reproduzida pelo portal Metrópoles.

Ainda segundo o comunicado, nenhuma decisão judicial emitida até o momento prejudica Mani. "Recebida a petição inicial, a juíza reservou-se a apreciar os pedidos liminares após a defesa do réu. A contestação foi apresentada e, ato contínuo, foi proferido despacho intimando a parte autora para manifestação. Assim, o processo está aguardando a apresentação de réplica, e não há qualquer decisão proferida contra os interesses de Mani."

A Justiça da Bahia teria negado o pedido de Mani para que Davi tivesse os bens bloqueados até o julgamento da ação. De acordo com o colunista Alessandro LoBianco, a juíza do caso preferiu escutar a defesa do ex-BBB antes de decidir a respeito.