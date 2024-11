Anitta admite pé no freio na carreira e diz que está escrevendo livro

Em entrevista ao Fantástico (Globo), Anitta, 31, falou sobre seu atual momento de carreira e planos para a vida pessoal.

O que aconteceu

Na entrevista, a cantora confessou que está com saudades de casa e que sente falta do convívio com a família: "Acho que quanto mais eu conquistei lá fora, mais eu percebi que já tinha tudo aqui e não estava sabendo ver."

Anitta ressaltou que estava sempre trabalhando para chegar onde chegou e não tem mais vontade de estar nesta velocidade: "Hoje em dia, valorizo muito mais ter esse momento para mim." Ela lembrou de quando só teve um dia de folga em três meses.