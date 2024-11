Yas detona ostentação de Virginia: 'Não é inveja, é desigualdade social'

A ostentação praticada pela empresária e influenciadora Virginia Fonseca nas redes sociais foi criticada por Yas Fiorelo e Leão Lobo durante o programa Splash Show, do Canal UOL, nesta sexta-feira (22).

Realidade na qual a gente está inserido, nunca vai chegar para eles.

Yas Fiorelo, apresentadora do Canal UOL

Nesta semana, Virginia Fonseca chamou a atenção de seus seguidores ao mostrar a decoração luxuosa de sua casa para o Natal. A mansão foi decorada com luzes e esculturas desde a entrada até a piscina, com direito a neve artificial e uma visita do Papai Noel e dos Três Reis Magos para um jantar com a família. Além disso, Virginia presenteou o marido, o cantor Zé Felipe, com um relógio de luxo avaliado em R$ 936 mil.