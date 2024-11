De Felipe Neto a Gusttavo Lima: famosos obtêm isenções milionárias no Perse

Para terem acesso ao Perse, as empresas devem, obrigatoriamente, ter se habilitado legalmente. Na prática, esclareceu Magno, o programa garante a redução das alíquotas a 0%, pelo prazo de 60 meses, para os tributos incidentes sobre as receitas e os resultados obtidos nas atividades do setor de eventos.

Tem direito ao programa empresas que atuam, entre outros, no segmento de restaurantes, agências de viagens, filmagem de festas e eventos, produções de espetáculos e promoção de eventos esportivos. "O Perse concede isenção de tributos federais, como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sobre a receita bruta das empresas que atuam em atividades diretamente ligadas ao setor de eventos", explicou Magno.

Andre Henrique Azeredo Santos, coordenador de contencioso tributário do FAS Advogados, destacou que a isenção concedida pelo programa pode alcançar até 34% do lucro (IRPJ/CSLL) e até 9,25% da receita bruta (PIS e COFINS) das empresas beneficiadas. O especialista também ressaltou que "a lógica jurídico-social que motivou o Perse foi aliviar a tributação das empresas do setor de eventos, pensando em manter o emprego e a renda que essas empresas geram para a população, considerando que, se a empresa está impedida de operar, ela não tem capacidade econômica de pagar tributos ao governo".

Vale ressaltar que, conforme os especialistas, solicitar o benefício não é ilegal, desde que cumpridos os requisitos legais e todos os prazos e exigências do programa. "O Perse, por si só, não configura uma ilegalidade, pelo contrário, tanto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, conforme estipula a Constituição", destacou Andre Henrique.

Entretanto, Magno ressalta que algumas empresas foram enquadradas "indevidamente" para serem beneficiárias do Perse. A Receita Federal concedeu prazo para que essas companhias regularizem sua situação, que acabou nesta segunda-feira (18), "permitindo que os contribuintes que se valeram indevidamente do benefício fiscal possam corrigir sua situação", diz a especialista.

No total, empresas do setor deixaram de pagar R$ 9,6 bilhões em impostos entre os meses de janeiro e agosto de 2024, segundo a Receita. Esse valor foi suprido por impostos pagos pela sociedade. Foram habilitadas a usufruir do benefício fiscal 11.877 empresas, uma redução em relação a 2023, quando foram habilitadas 16.181 empresas.