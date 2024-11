Paolla Oliveira curte praia em pleno clima nublado: 'É no dia em que dá'

Paolla Oliveira, 42, compartilhou em suas redes sociais registros de um passeio recente pela praia.

O que aconteceu

Com a agenda apertada, a atriz não se incomodou com o clima pouco favorável na hora de curtir o mar e a areia. "Praia é no dia em que dá! Vai nublado mesmo", legendou ela no Instagram, em meio a emojis de riso.

Nos comentários da publicação, vários seguidores elogiaram a beleza e o charme naturais da namorada de Diogo Nogueira. "A mais maravilhosa do Brasil, mas muita gente não está preparado para esta conversa", definiu uma internauta. "Que mulher!", derreteu-se Tatá Werneck, 41.