Saiba quem é a brasileira que surpreendeu Céline Dion com seu talento

Céline Dion, 56, compartilhou em suas redes sociais um vídeo da cantora brasileira Marina Elali, 42, cantando a música tema de "Titanic".

O que aconteceu

A artista brasileira chamou a atenção de Céline ao cantar "My Heart Will Go On". Em um vídeo de apenas alguns segundos publicado no Instagram, Marina Elali mostra a potência de sua voz.

Céline Dion não apenas viu o vídeo, como também compartilhou no Story de seu perfil da rede social. A publicação da brasileira já ultrapassou a marca de 300 mil visualizações e 5,5 mil likes.